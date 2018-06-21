Новости

Новый "Котенок с улицы Лизюкова" победил на фестивале в Израиле 13:05
Видео: Над Центральной Россией пролетел метеорит 13:04
Бывший зампред рязанского правительства осужден за взятку 13:01
Новые ВВП в московских аэропортах достроят к концу года 13:00
Рамос: Марадона отстает от Месси на несколько световых лет 12:54
Дени Вильнев и критики расхвалили продолжение "Убийцы" 12:52
Лукашенко назвал торгово-экономические отношения основой партнерства с ЕС 12:50
В Кремле не комментируют подготовку встречи Путина и Трампа 12:40
Умер легендарный рестлер-тяжеловес и актер Биг Ван Вейдер 12:35
В Сибири начался суд по делу об утонувших в котловане детях 12:32
Путин встретится с новым главой ОКР 12:28
Путин встретился с Блаттером 12:27
У Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию I века до нашей эры 12:22
Саудовская Аравия предупредила о дефиците нефти во втором полугодии 12:15
"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов" 12:15
Таможенники изъяли "травку", приготовленную для футбольных болельщиков 12:06
Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса 12:05
Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН 12:04
"Терминаторы" вооружат "умными" снарядами 12:04
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед 12:02
Прокуратура начала проверку после утечки химикатов под Иркутском 11:56
Глава "Лукойла" оценил влияние снижения акцизов на бизнес и цены 11:55
Глава департамента денежно-кредитной политики покинет Банк России 11:50
В аварии на Кутузовском проспекте погибли три человека 11:49
Фото: Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор в новом "Терминаторе" 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший зампред рязанского правительства осужден за взятку

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ).

- С обвинением согласен полностью. В содеянном раскаиваюсь, - последнее слово экс-чиновника было кратким.

Глава новгородского Роспотребнадзора задержан за взятку

Суд длился недолго: дело рассмотрели в особом порядке. Как прозвучало в суде, в июле 2015 года в своем служебном кабинете осужденный, который тогда занимал должность первого заместителя главы администрации Рязани, курировавшего строительный блок, получил от учредителя строительной фирмы 80 тысяч рублей. При этом на ожидаемую мзду он сам намекнул строителям - за помощь в согласовании техническим советом техусловий для подключения нового жилого комплекса к водоснабжению и канализации.

Получив деньги, Трушкин попросил коллегу, возглавлявшего на тот момент техсовет, не препятствовать его подопечным. Второй городской чиновник, по данным гособвинения, ничего о взятке не знал, но на просьбу откликнулся. В итоге строительная фирма получила желаемое. А сам фигурант в октябре 2016 пошел на повышение - стал зампредом регионального правительства. Но в должности пробыл недолго - в июле 2017 его задержали.

- Выявление преступления стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с УФСБ России по Рязанской области, - подчеркнула старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анжелика Евдокимова.

В Приамурье главу инспекции стройнадзора обвинили во взяточничестве

Гособвинитель просил для подсудимого штраф в 600 тысяч рублей и запрет на два года занимать должности в органах власти. Защита оспаривать это не стала. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное содействие следствию, государственные и региональные награды, положительную характеристику по месту жительства, хронические заболевания, а также раскаяние. Отягчающих обстоятельств суд не выявил. 

В результате Трушкин признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф - 600 тысяч и запрет на госдолжности, но, поскольку тот находился сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом, наказание смягчили до 300 тысяч. Кроме того, взятку - 80 тысяч - он должен отдать государству.

Происшествия Правосудие Суд В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией
Дмитрий Козак: Нефтяники недополучают до 1 миллиарда рублей в день
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Совфеде прокомментировали слова Кикабидзе о Советском Союзе