Бывший зампред рязанского правительства осужден за взятку

Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ).

- С обвинением согласен полностью. В содеянном раскаиваюсь, - последнее слово экс-чиновника было кратким.

Суд длился недолго: дело рассмотрели в особом порядке. Как прозвучало в суде, в июле 2015 года в своем служебном кабинете осужденный, который тогда занимал должность первого заместителя главы администрации Рязани, курировавшего строительный блок, получил от учредителя строительной фирмы 80 тысяч рублей. При этом на ожидаемую мзду он сам намекнул строителям - за помощь в согласовании техническим советом техусловий для подключения нового жилого комплекса к водоснабжению и канализации.

Получив деньги, Трушкин попросил коллегу, возглавлявшего на тот момент техсовет, не препятствовать его подопечным. Второй городской чиновник, по данным гособвинения, ничего о взятке не знал, но на просьбу откликнулся. В итоге строительная фирма получила желаемое. А сам фигурант в октябре 2016 пошел на повышение - стал зампредом регионального правительства. Но в должности пробыл недолго - в июле 2017 его задержали.

- Выявление преступления стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с УФСБ России по Рязанской области, - подчеркнула старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анжелика Евдокимова.

Гособвинитель просил для подсудимого штраф в 600 тысяч рублей и запрет на два года занимать должности в органах власти. Защита оспаривать это не стала. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное содействие следствию, государственные и региональные награды, положительную характеристику по месту жительства, хронические заболевания, а также раскаяние. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

В результате Трушкин признан виновным в получении взятки, ему назначен штраф - 600 тысяч и запрет на госдолжности, но, поскольку тот находился сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом, наказание смягчили до 300 тысяч. Кроме того, взятку - 80 тысяч - он должен отдать государству.