В Сибири начался суд по делу об утонувших в котловане детях

В райцентре Колывань Новосибирской области начался судебный процесс по нашумевшему уголовному делу о гибели двух детей в брошенном коммунальщиками котловане.

По данным Колыванского районного суда, бывший директор МУП "Коммунальное хозяйство" обвиняется в халатности, а бывший мастер участка - в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Экс-директор МУП вину признал полностью, а мастер - частично. Как заявил он в суде, ему не предоставили материалов, чтобы огородить или засыпать опасный котлован.

Как сообщала "РГ", 22 ноября 2017 года у дома №34 по ул. Советской прорвало трубу. Устранять последствия взялась компания "Коммунальное хозяйство". Был вырыт котлован, который после ремонта не был закрыт или огорожен. Вскоре он наполнился водой. 2 февраля 2018 года двое братьев, 6 и 11 лет, возвращались домой - старший забрал младшего из детского сада. Дети упали в яму и утонули, не сумев выбраться. На следующий день после трагедии были задержаны директор и мастер МУПа "Коммунальное хозяйство".

Гибель детей вызвала протесты в Колыванском районе. Вскоре после митинга глава поселка Алексей Дорофеев, а затем и глава Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.