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21.06.2018 11:02
Рубрика: Спорт

В Калининград на матч ЧМ прилетела сборная Швейцарии

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба аэропорта Храброво Фото: Пресс-служба аэропорта Храброво
Фото: Пресс-служба аэропорта Храброво

В калининградском аэропорту Храброво вечером 20 июня встретили сборную Швейцарии, прилетевшую рейсом из Самары.

Швейцарской команде предстоит 22 июня встретиться в рамках группового этапа ЧМ со сборной Сербии. "Белые орлы" уже ждут соперников в регионе, своей тренировочной базой на время чемпионата они выбрали курортный Светлогорск Калининградской области. Швейцарская команда заселилась в новый четырехзвездочный отель в центре Калининграда, построенный к чемпионату.

Фото: IG WM TRAKTOR 18
Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, днем 21 и 22 июня ожидается прибытие четырех чартеров с болельщиками из Цюриха и Белграда. Этими рейсами в Калининград прилетят около пятисот болельщиков. Обратный вылет запланирован на 23 июня.

По примерным оценкам областных властей, на матч прибудут не менее 3 тысяч футбольных фанатов из Сербии и 2,5 тысяч - из Швейцарии. Более определенные цифры назвать трудно, поскольку неизвестно, какое количество фанатов приедет в регион через автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей.

Но и эти ожидания явно занижены: по данным вице-премьера областного правительства Александра Рольбинова, на предыдущий матч Хорватия-Нигерия, состоявшийся в Калининграде 16 июня, ожидалось примерно 4 тысячи хорватских болельщиков, а прибыло около 11 тысяч.

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