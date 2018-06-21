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21.06.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове суд отказал вдове Цапка снять арест с шести млн долларов

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону суд Железнодорожного района отказал вдове главаря кущевской банды Цапков в снятии ареста со счетов на шесть миллионов долларов США. Деньги, по версии следствия, принадлежали членам преступной группировки и должны были быть гарантией выплаты компенсации для потерпевших.

Как сообщает ТАСС, арест на шесть миллионов долларов США, особняк площадью в 400 квадратных метров и элитный автомобиль Porsche Panamera Turbo был наложен по ходатайству следственных органов в 2010 году. После того, как членов преступного сообщества осудили, арест был продлен судом, чтобы потерпевшие могли получить компенсации на более чем 270 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Анжела-Мария Цапок оспорила законность ареста имущества, утверждая, что автомобиль, недвижимость и деньги принадлежат ей лично. После чего процесс по выплате компенсаций для потерпевших был приостановлен, не выплачено примерно 150 миллионов рублей.

"В иске Анжеле-Марии Цапок отказали", - заявил адвокат потерпевших Максим Кошелев. В Железнодорожном суде подтвердили информацию.

Напомним, фамилия Цапок прогремела на всю страну осенью 2010 года, когда в доме кущевского фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, четверо из которых - дети. Следствие и суд доказали, что преступление было совершено бандой Сергея Цапка. Многомиллионная прибыль от деятельности ОПГ поступала в фирму "Артекс-Агро", которую возглавляла мать главаря банды Надежда Цапок. В августе 2011 года за аферу с субсидиями ее отправили на три года в колонию. В декабре 2014-го она получила 6,5 года за крупное мошенничество, но уже с землей. В июле 2016 года Кущевский районный суд приговорил экс-директора фирмы "Артекс-Агро" Надежду Цапок к 7,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.

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