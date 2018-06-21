Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
21.06.2018 10:35
Рубрика: Спорт

Болельщики Перу, Франции и России сыграли в футбол на Урале

В преддверии встреч в рамках ЧМ болельщики сборных Перу, Франции и России провели товарищеские матчи в Екатеринбурге.

Текст: Никита Серебряков

Пять команд сразились в формате "5 на 5", по 10 минут на смену. Россию представили сразу 3 сборных: организаторы турнира, а также команда ветеранов и юношеская сборная футбольного клуба "Пегас". Россияне сыграли с гостями в ничью, а перуанцы разбили французов "в сухую" - 3:0.

Организатором встречи выступил любитель футбола Эдуард Багапов, который специально приехал в Екатеринбург из Озерска, чтобы провести турнир. На сайте для путешественников он познакомился с гостем города, французским болельщиком Патриком. Тот предложил проверить силы команд еще до матча национальных сборных, и перуанцы приняли вызов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Какие вопросы задают болельщики ЧМ сотрудникам кол-центра на Урале

Патрик - тренер и, несмотря на пожилой возраст, резво отбивает мячи и одновременно судит игру. Он давно путешествует по всему миру, а в России побывал уже в трех городах: в Иркутске, Новосибирске и Казани. О Екатеринбурге отзывается с теплом:

- Мне нравятся люди на улицах города. Может быть, не часто улыбаются, но зато интересные и общительные! Рад, что сегодня на турнире нашел новых друзей-иностранцев.

Осуществить идею помог руководитель футбольного клуба "Пегас" Вячеслав Смирных. Он выделил для турнира площадку и позвал своих игроков. Юноши из спортивной секции первыми вышли на поле против команды Франции. Гости открыли счет, но игра завершилась ничьей - 2:2. Настоящая баталия развернулась между главными соперниками - европейцами и латиноамериканцами. Даже внезапный ливень не охладил пыл соперников. В результате французы пропустили три мяча от "красно-белых".

Глядя на игру перуанских болельщиков, можно подумать, что они готовы выйти на арену вместо национальной сборной.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Болельщики ЧМ-2018 прошлись ночью по музеям Екатеринбурга

- Футбол для меня все! - Говорит Хуан Хосе, болельщик из Лимы, столицы Перу. - Иду на работу или засыпаю - все думаю об игре. Я не профессиональный спортсмен, но тренируюсь в свое удовольствие три раза в неделю. Для меня поездка в Россию - интересный опыт. Раньше мы ничего не знали о русских, а теперь видим, что они отзывчивые и дружелюбные ребята.

Французский болельщик Жан-Луи не расстраивается из-за проигрыша своей команды, и считает, что главное в футболе - яркие впечатления.

- Я в восторге от Екатеринбурга. - Говорит Жан-Луи. - Это большой город, но за два дня я посмотрел много достопримечательностей. Следующий пункт - Москва. Я купил билеты на финальный матч, но если Франция вылетит раньше, вернусь в Париж.

В конце встречи болельщики трех стран сделали общее фото, обменялись адресами и даже передали привет по видео-трансляции друзьям, не приехавшим в Россию. Гости из обеих стран пообещали гулять всю ночь в случае победы их сборной.

Кстати

Матч Перу-Франция пройдет на "Екатеринбург-Арене" сегодня вечером. Команды приехали в столицу Среднего Урала накануне. А вот основные силы болельщиков - на подходе. С утра на вокзал стали прибывать бесплатные поезда с любителями футбола. Всего будет четыре состава: два из Москвы и по одному из Казани и Саранска.

Новости чемпионата
В Калининград на матч ЧМ прилетела сборная Швейцарии 11:02
Россия пишет историю. Ловчев и Коц - о сборной, которая впервые сыграет в 1/8 финала 11:00
В Казани принцесса Японии встретится со сборной по футболу своей страны 10:47
Обладатель премии "Грэмми" сыграл на Урале для болельщиков ЧМ-2018 10:43
Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий 10:57

Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий 10:57

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о том, что в команде произошел конфликт после поражения от России на чемпионате мира. "Мы уважаем друг друга", - подчеркнул форвард

Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018

Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная Испании по футболу в матче чемпионата мира-2018 одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0. Подопечные Фернандо Йерро, набрав четыре очка, догнали в турнирной таблице группы В Португалию

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018

Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0

Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20.06.2018

Уругвайцы победили Саудовскую Аравию благодаря голу Суареса 20.06.2018

Сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0. В итоге Уругвай вместе со сборной России досрочно вышел в плей-офф турнира