Болельщики Перу, Франции и России сыграли в футбол на Урале
В преддверии встреч в рамках ЧМ болельщики сборных Перу, Франции и России провели товарищеские матчи в Екатеринбурге.
Пять команд сразились в формате "5 на 5", по 10 минут на смену. Россию представили сразу 3 сборных: организаторы турнира, а также команда ветеранов и юношеская сборная футбольного клуба "Пегас". Россияне сыграли с гостями в ничью, а перуанцы разбили французов "в сухую" - 3:0.
Организатором встречи выступил любитель футбола Эдуард Багапов, который специально приехал в Екатеринбург из Озерска, чтобы провести турнир. На сайте для путешественников он познакомился с гостем города, французским болельщиком Патриком. Тот предложил проверить силы команд еще до матча национальных сборных, и перуанцы приняли вызов.
Патрик - тренер и, несмотря на пожилой возраст, резво отбивает мячи и одновременно судит игру. Он давно путешествует по всему миру, а в России побывал уже в трех городах: в Иркутске, Новосибирске и Казани. О Екатеринбурге отзывается с теплом:
- Мне нравятся люди на улицах города. Может быть, не часто улыбаются, но зато интересные и общительные! Рад, что сегодня на турнире нашел новых друзей-иностранцев.
Осуществить идею помог руководитель футбольного клуба "Пегас" Вячеслав Смирных. Он выделил для турнира площадку и позвал своих игроков. Юноши из спортивной секции первыми вышли на поле против команды Франции. Гости открыли счет, но игра завершилась ничьей - 2:2. Настоящая баталия развернулась между главными соперниками - европейцами и латиноамериканцами. Даже внезапный ливень не охладил пыл соперников. В результате французы пропустили три мяча от "красно-белых".
Глядя на игру перуанских болельщиков, можно подумать, что они готовы выйти на арену вместо национальной сборной.
- Футбол для меня все! - Говорит Хуан Хосе, болельщик из Лимы, столицы Перу. - Иду на работу или засыпаю - все думаю об игре. Я не профессиональный спортсмен, но тренируюсь в свое удовольствие три раза в неделю. Для меня поездка в Россию - интересный опыт. Раньше мы ничего не знали о русских, а теперь видим, что они отзывчивые и дружелюбные ребята.
Французский болельщик Жан-Луи не расстраивается из-за проигрыша своей команды, и считает, что главное в футболе - яркие впечатления.
- Я в восторге от Екатеринбурга. - Говорит Жан-Луи. - Это большой город, но за два дня я посмотрел много достопримечательностей. Следующий пункт - Москва. Я купил билеты на финальный матч, но если Франция вылетит раньше, вернусь в Париж.
В конце встречи болельщики трех стран сделали общее фото, обменялись адресами и даже передали привет по видео-трансляции друзьям, не приехавшим в Россию. Гости из обеих стран пообещали гулять всю ночь в случае победы их сборной.
Кстати
Матч Перу-Франция пройдет на "Екатеринбург-Арене" сегодня вечером. Команды приехали в столицу Среднего Урала накануне. А вот основные силы болельщиков - на подходе. С утра на вокзал стали прибывать бесплатные поезда с любителями футбола. Всего будет четыре состава: два из Москвы и по одному из Казани и Саранска.
Мохамед Салах: В сборной Египта нет разногласий 10:57
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о том, что в команде произошел конфликт после поражения от России на чемпионате мира. "Мы уважаем друг друга", - подчеркнул форвард
Испания победила Иран и догнала Португалию в группе на ЧМ-2018 20.06.2018
Сборная Испании по футболу в матче чемпионата мира-2018 одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0. Подопечные Фернандо Йерро, набрав четыре очка, догнали в турнирной таблице группы В Португалию
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018 20.06.2018
Сборная России официально стала участником 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Это произошло после того, как уругвайцы одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 1:0