Болельщики Перу, Франции и России сыграли в футбол на Урале

Пять команд сразились в формате "5 на 5", по 10 минут на смену. Россию представили сразу 3 сборных: организаторы турнира, а также команда ветеранов и юношеская сборная футбольного клуба "Пегас". Россияне сыграли с гостями в ничью, а перуанцы разбили французов "в сухую" - 3:0.

Организатором встречи выступил любитель футбола Эдуард Багапов, который специально приехал в Екатеринбург из Озерска, чтобы провести турнир. На сайте для путешественников он познакомился с гостем города, французским болельщиком Патриком. Тот предложил проверить силы команд еще до матча национальных сборных, и перуанцы приняли вызов.

Патрик - тренер и, несмотря на пожилой возраст, резво отбивает мячи и одновременно судит игру. Он давно путешествует по всему миру, а в России побывал уже в трех городах: в Иркутске, Новосибирске и Казани. О Екатеринбурге отзывается с теплом:

- Мне нравятся люди на улицах города. Может быть, не часто улыбаются, но зато интересные и общительные! Рад, что сегодня на турнире нашел новых друзей-иностранцев.

Осуществить идею помог руководитель футбольного клуба "Пегас" Вячеслав Смирных. Он выделил для турнира площадку и позвал своих игроков. Юноши из спортивной секции первыми вышли на поле против команды Франции. Гости открыли счет, но игра завершилась ничьей - 2:2. Настоящая баталия развернулась между главными соперниками - европейцами и латиноамериканцами. Даже внезапный ливень не охладил пыл соперников. В результате французы пропустили три мяча от "красно-белых".

Глядя на игру перуанских болельщиков, можно подумать, что они готовы выйти на арену вместо национальной сборной.

- Футбол для меня все! - Говорит Хуан Хосе, болельщик из Лимы, столицы Перу. - Иду на работу или засыпаю - все думаю об игре. Я не профессиональный спортсмен, но тренируюсь в свое удовольствие три раза в неделю. Для меня поездка в Россию - интересный опыт. Раньше мы ничего не знали о русских, а теперь видим, что они отзывчивые и дружелюбные ребята.

Французский болельщик Жан-Луи не расстраивается из-за проигрыша своей команды, и считает, что главное в футболе - яркие впечатления.

- Я в восторге от Екатеринбурга. - Говорит Жан-Луи. - Это большой город, но за два дня я посмотрел много достопримечательностей. Следующий пункт - Москва. Я купил билеты на финальный матч, но если Франция вылетит раньше, вернусь в Париж.

В конце встречи болельщики трех стран сделали общее фото, обменялись адресами и даже передали привет по видео-трансляции друзьям, не приехавшим в Россию. Гости из обеих стран пообещали гулять всю ночь в случае победы их сборной.

Кстати

Матч Перу-Франция пройдет на "Екатеринбург-Арене" сегодня вечером. Команды приехали в столицу Среднего Урала накануне. А вот основные силы болельщиков - на подходе. С утра на вокзал стали прибывать бесплатные поезда с любителями футбола. Всего будет четыре состава: два из Москвы и по одному из Казани и Саранска.