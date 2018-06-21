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21.06.2018 10:43
Рубрика: Культура

Обладатель премии "Грэмми" сыграл на Урале для болельщиков ЧМ-2018

В Свердловской филармонии состоялся авторский концерт Кшиштофа Пендерецкого, "самого великого из ныне живущих композиторов". Обладатель премии "Грэмми" за лучшую современную классическую композицию прибыл в Екатеринбург, чтобы лично встать за пульт уральского филармонического оркестра и симфонического хора. В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу 2018 были исполнены четыре знаковых сочинения композитора.
Текст: Мария Гафурова (Екатеринбург)

Кшиштоф Пендерецкий признался, не является большим поклонником футбола, но все же не смог оставить столь знаковое событие без внимания. Он поздравил российскую сборную с победой в матче с Египтом и высказал сожаление, что встреча Польши с Сенегалом закончилась поражением для его страны.

- Это был действительно печальный день для нас. Я не большой фанат спорта, но я, конечно, следил за этим матчем и мне очень жаль, что наша команда проиграла, - поделился Кшиштоф Пендерецкий.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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- Мы смотрели часть матча Россия-Египет, и мы поздравляем российскую сборную с победой 3:1. Тем более, что ранее вы обыграли команду из Арабских Эмиратов со счетом 5:0. Надеюсь, что команда Польши когда-нибудь сыграет с командой России, - добавила супруга маэстро, Эльжбета Пендерецкая.

В мире искусства не принято при жизни называть великими, но маэстро Пендерецкий уже получил это признание. Еще Дмитрий Шостакович в ответ на присланную ему пластинку с произведением "Страсти по Луке", написал: "Это самое грандиозное сочинение XX века".

Музыка Пендерецкого исполняется на разных континентах самыми известными артистами, оркестрами и театрами. А "Плач по жертвам Хиросимы" - вершина авангардного творчества композитора - знаком всем, кто хотя бы раз смотрел знаменитый триллер Стэнли Кубрика "Сияние". Сочинение для 52 струнных инструментов и еще четыре произведения Пендерецкого стали частью саундтрека к фильму.

На творческом вечере маэстро прозвучала симфония №4, которую он написал по заказу правительства Франции к юбилею революции. Это произведение Кшиштоф Пендерецкий считает одним их важнейших своих сочинений. Оно будет исполняться в Екатеринбурге впервые. Композитор и его ассистент, дирижер Мацей Творек, отметили прекрасное звучание уральского филармонического оркестра.

- Я был здесь восемь лет назад, и тогда уже он был очень высокого уровня. А сейчас стал еще лучше. Я действительно испытываю большое удовольствие от работы с ним. Эти музыканты, они не только одаренные, они очень профессиональные, и видно, что им нравится исполнять музыку, - говорит Пендерецкий. - Примечательно, что эту музыку они не исполняют каждый день, это нестандартная для них программа.

Фото: kinopoisk.ru
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Многие сочинения маэстро так или иначе связаны с русской культурой. Он всю жизнь интересовался русской музыкой и литературой. Большое влияние на него оказал Дмитрий Шостакович, с которым Пендерецкий встретился в 1966 году и до самой смерти известного симфониста поддерживал связь. На сегодняшнем концерте в филармонии прозвучит "Слава святому Даниилу, князю Москвоскому". Это сочинение было написано специально к 850-летию Москвы.

Жена композитора Эльжбета Пендерецкая в свою очередь заметила, что в России существует большая традиция слушания как классической, так и современной музыки. По ее мнению, публика в нашей стране отличается большой теплотой. Она выразила восхищение молодежным оркестром Екатеринбурга и пригласила его и большой филармонический оркестр в Варшаву, где проходит фестиваль Людвига ван Бетховена (супруга композитора является директором этого фестиваля).

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