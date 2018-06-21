Принцесса Японии представит на Урале искусство стрельбы из лука
Принцесса Хисако Такамадо посетит Екатеринбург, где проходят игры чемпиона мира по футболу. Она побывает на матче национальной сборной, а также поприсутствует на показательных выступлениях мастеров по стрельбе из традиционного японского лука и торжественно откроет их. Об этом "РГ" сообщили в информационно-культурном центре "Япония".
Таким образом принцесса Такамадо, будучи почетным председателем международной федерации кюдо (так в восточной стране называют стрельбу из лука), рассчитывает способствовать популяризации этого традиционного боевого искусства и сотрудничеству между его японскими и российскими поклонниками.
Выступления японских лучников пройдут 23 июня, а на следующий день принцесса поболеет за сборную своей страны, которая на "Екатеринбург Арене" будет играть с командой Сенегала.
Напомним, Хисако Такамадо находится в России уже несколько дней. Она присутствовала на матче сборных Японии и Колумбии в Саранске, а сегодня планирует встретиться с японскими футболистами в Казани.
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