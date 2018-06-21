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21.06.2018 16:14
Рубрика: Спорт

Сборная России заработала 12 млн долларов на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу. Таким образом, наша национальная команда уже заработала определенную - и немаленькую - сумму.

Каждая национальная футбольная федерация, чья команда преодолевает групповой этап, получает по 8 миллионов долларов, а за выход в плей-офф - еще 4 млн. Таким образом, суммарный доход сборной России на данный момент составляет 12 млн.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сборная России официально оформила выход в плей-офф ЧМ-2018

Нашей команде, напомним, осталось провести один матч на групповом этапе турнира. Ранее подопечные Станислава Черчесова разгромили со счетом 5:0 Саудовскую Аравию, а затем обыграли Египет 3:1. Их следующим соперникам станет сборная Уругвая, команды встретятся 25 июня в Самаре - игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Матч с Уругваем определит, какая из этих двух команд займет первое место в группе А, а какая - второе. Согласно регламенту, в первом раунде плей-офф лучшая команда квартета А играет со второй командой группы В, и наоборот. В группе В сборная Марокко уже лишилась шансов на выход в плей-офф, за выход в следующий раунд поборются Испания, Португалия и Иран.

Если сборная России сумеет преодолеть стадию 1/8 финала, то заработает в сумме 16 млн. Победитель турнира получит 38 млн, финалист - 28 млн. Команда, которая окажется третьей, станет богаче на 24 млн, а за четвертое место полагается 22 млн.

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