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22.06.2018 20:22
Рубрика: Спорт

Ахмед Муса признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия

Текст: Данила Жиляев

Сборная Нигерии обыграла команду Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи признан форвард "суперорлов" Ахмед Муса.

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Именно его дубль принес нигерийцам победу. Оба мяча Муса забил во второй половине матча. Благодаря этому результату африканская команда набрала три очка и вышла на второе место в группе D. В заключительном туре группового этапа она сыграет с Аргентиной, и эта игра определит, какая команда выйдет в плей-офф со второго места. Первое уже фактически обеспечили себе хорваты.

Ахмед Муса в минувшем сезоне, напомним, выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Права на него принадлежат английскому "Лестеру", и армейцы уже объявили, что не будут пытаться выкупить нападающего.

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