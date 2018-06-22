Ахмед Муса признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия
Сборная Нигерии обыграла команду Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи признан форвард "суперорлов" Ахмед Муса.
Именно его дубль принес нигерийцам победу. Оба мяча Муса забил во второй половине матча. Благодаря этому результату африканская команда набрала три очка и вышла на второе место в группе D. В заключительном туре группового этапа она сыграет с Аргентиной, и эта игра определит, какая команда выйдет в плей-офф со второго места. Первое уже фактически обеспечили себе хорваты.
Ахмед Муса в минувшем сезоне, напомним, выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Права на него принадлежат английскому "Лестеру", и армейцы уже объявили, что не будут пытаться выкупить нападающего.
Сербия - Швейцария - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 21:05
Очередной командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2018, может стать Сербия. Для этого они должны обыгрывать неуступчивую Швейцарию. Все подробности матча, который состоится в Калининграде, вы сможете узнать из нашей онлайн-трансляции
Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев 20:08
Ситуация в группе "D" чемпионата мира по футболу запуталась до предела. Проиграв Нигерии со счетом 0:2, исландцы упустили шанс оторваться от сборной Аргентины. А африканцы поднялись на второе место
Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время 17:01
Сборная Бразилии одержала первую победу на ЧМ-2018. В матче второго тура группового этапа в Санкт-Петербурге "желто-зеленые" обыграли Коста-Рику - 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время