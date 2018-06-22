Сегодня в Санкт-Петербурге на счастливом для сборной России стадионе свой матч в рамках группового этапа чемпионата мира проведут сборные Бразилии и Коста-Рики.

Ситуация в группе E сложилась неоднозначная. Первое место, имея в своем активе три очка, занимает сборная Сербии. Вторую строчку делят команды Бразилии и Швейцарии - в прошлый раз они сыграли вничью, а на третьей позиции - Коста-Рика, которой не удалось заработать очки в первом матче.

И Бразилия, и Коста-Рика будут бороться за победу, в противном случае можно оказаться "за бортом" плей-офф. Обе команды уже не досчитались очков, и поэтому сегодняшний матч будет важным как для одних, так и для других.

Как и обещал наставник "пентакампеонов" Тите, Бразилию на матч выведет новый капитан - капитанская повязка будет передаваться от игры к игре. На этот раз в роли капитана выступит Тиаго Силва.

Вопреки слухам в СМИ в матче сможет принять участие главная звезда бразильской сборной Неймар. Он не только сменил прическу, но успел восстановиться после предыдущей игры, где Неймар не раз становился объектом для фолов от игроков сборной Швейцарии.

Главным арбитром матча назначен голландец Бьорн Кейперс, его ассистенты - Сандер ван Рекел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр - Дамир Скамина из Словении.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бразилия - Коста-Рика начнется в 15.00 по московскому времени.