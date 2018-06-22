Детей нелегальных мигрантов разместят на военных базах США

Министерство обороны США согласилось разместить на военных базах в штатах Техас и Арканзас несовершеннолетних, задержанных со своими родителями на границе с Мексикой. По данным агентства Associated Press, соответствующая договоренность уже достигнута, хотя официально о ней пока не объявлялось.

Газета The New York Times пишет, что конечная цель Белого дома - создать условия, при которых нелегальные мигранты смогут находиться под стражей вместе с детьми. ТАСС напоминает, что не так давно в США разразился скандал, связанный с политикой "нулевой толерантности".

Задержанных на границе с Мексикой людей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры содержания.