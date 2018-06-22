Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера

Эта информация вполне похожа на правду. Аргентинцы выглядят на этом чемпионате мира откровенно плохо как физически, так и тактически. А сам Сампаоли по ходу встречи с Хорватией выглядел попросту растерянным. На послематчевой пресс-конференции он сделал худшее, что только можно в данной ситуации - бросил камень в игроков.

"Их слабая отдача мешает нам добиваться результата," - заявил он.

Сами футболисты после финального свистка даже не поблагодарили 30 тысяч болельщиков, сделавших для них атмосферу на стадионе "Нижний Новгород" почти домашней. А затем и не остановились в смешанной зоне возле пишущей прессы, дружно прошагав мимо.

Через пару часов стало известно, что проигнорировали они не только репортеров. Источники утверждают, что играть под руководством Сампаоли футболисты больше не хотят и просят федерацию сменить им тренера прямо сейчас, назначив и.о. одного из помощников.

Не исключено, что это действительно произойдет, поскольку отступать дальше некуда. Потеря очков в матче последнего тура против Нигерии гарантирует Аргентине вылет из турнира. И даже победа при определенном раскладе не поможет - тут многое будет зависеть от результата сегодняшнего поединка между Исландией и Нигерией.