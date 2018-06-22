Ученые рассказали, какую опасную болезнь вызывает обычный герпес

Специалисты из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке (США) выяснили, что вирус герпеса в организме способствует образованию белка, который накапливается в мозге, провоцируя развитие болезни Альцгеймера.

Более того, ученые предполагают, что вирусы и бактерии (например, хламидии и спирохеты) как раз и ответственны за образование опасных бляшек в мозге.

В рамках исследования в нервной ткани носителей Альцгеймера были обнаружены штаммы вируса герпеса HHV-6A и HHV-7. И чем сильнее вирус атаковал организм, тем активнее накапливались бета-амилоиды (белки) в мозге. Механизм также подтвердили эксперименты на мышах.

Ученые отметили, что следующие опыты с HHV-7 и HHV-6, возможно, разъяснят, есть ли способы предотвратить образование бляшек в мозге при герпесе. Что, подчеркивают специалисты, крайне важно, так как этим вирусом заражены около 90% жителей планеты, пишет журнал Neuron.

Кстати

Ранее американские ученые пришли к выводу, что герпес может провоцировать проблемы с интеллектом, в частности, ухудшать память. Так, согласно исследованию, люди с высоким показателем вируса в крови на 25% чаще показывали низкие результаты при прохождении IQ-теста.