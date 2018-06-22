Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия
Хорватский полузащитник Лука Модрич был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира Аргентина - Хорватия. На 80-й минуте он забил второй гол в ворота аргентинцев, а в итоге встреча завершилась крупной победой балканской команды - 3:0.
- Мы добились главной цели, но, думаю, мы способны на большее. Очень рады, что вышли в плей-офф, - сказал Модрич на послематчевой пресс-конференции. - Несмотря на крупный счет, играть с Аргентиной непросто, но мы полностью заслужили эту победу. Первый гол, забитый после ошибки вратаря, стал для нас настоящим подарком. В дальнейшем мы показали совершенную, сбалансированную командную игру, создавали моменты и контролировали мяч. Мы смогли отрезать Месси, не давали получать мяч их самому опасному игроку. Именно так надо действовать против Аргентины.
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