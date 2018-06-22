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22.06.2018 00:05
Рубрика: Спорт

Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия

Текст: Илья Зубко (Нижний Новгород)

Хорватский полузащитник Лука Модрич был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира Аргентина - Хорватия. На 80-й минуте он забил второй гол в ворота аргентинцев, а в итоге встреча завершилась крупной победой балканской команды - 3:0.

Фото: EPA
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- Мы добились главной цели, но, думаю, мы способны на большее. Очень рады, что вышли в плей-офф, - сказал Модрич на послематчевой пресс-конференции. - Несмотря на крупный счет, играть с Аргентиной непросто, но мы полностью заслужили эту победу. Первый гол, забитый после ошибки вратаря, стал для нас настоящим подарком. В дальнейшем мы показали совершенную, сбалансированную командную игру, создавали моменты и контролировали мяч. Мы смогли отрезать Месси, не давали получать мяч их самому опасному игроку. Именно так надо действовать против Аргентины.

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