Новости

В Китае нашли неизвестное существо в древней гробнице 09:30
В ООН осудили Канаду за легализацию марихуаны 09:06
Мировые цены на нефть показали рост утром 22 июня 08:59
В Приморье после проезда большегруза обрушился мост 08:58
Из ярославского ТРЦ эвакуировали тысячу человек 08:52
Тренер Хорватов поделился секретом успеха команды на ЧМ-2018 08:20
Митинг-реквием в День всенародной памяти прошел в Брестской крепости 07:57
Видео: В зоопарке Приморья собака стала няней тигренка 07:42
В Госдуму направлены законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли 07:40
В Швейцарии почти 400 человек застряли на вершине горы 07:36
Антонов: РФ рассчитывает на ответный визит сенаторов в США 07:32
На Камчатке включили отопление 07:26
В центральном Китае уничтожили 380 килограммов наркотиков 07:22
В Калифорнии умерла легендарная горилла Коко 06:57
Российский рэпер Face собрался в армию 06:47
Опубликованы рассекреченные документы Великой Отечественной войны 05:57
В Хабаровском крае на реке Урми пропал рыбак 05:34
На юго-западе Японии начал извергаться вулкан Симмое 05:19
Греческий долговой кризис официально завершился 05:14
Режим свободного порта Владивосток охватил еще один район 05:08
Посол России в США: Нужно вместе бороться с угрозами 04:59
Роскосмос сообщил об отказе от устаревших экспериментов на МКС 04:45
К торговой войне с США присоединилась Индия 04:22
Кадыров: Угрожающим России политикам следует перечитать историю 04:20
Рогозин опроверг информацию о сокращениях в Центре Хруничева 04:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 09:30
Рубрика: Культура

В Китае нашли неизвестное существо в древней гробнице

Текст: Денис Передельский
Фото: Camuel Turvey/Zoological Society of London Фото: Camuel Turvey/Zoological Society of London
Фото: Camuel Turvey/Zoological Society of London

Международная команда ученых установила, что загадочный череп возрастом около 2300 лет, обнаруженный в императорской гробнице в Китае, принадлежал представителю неизвестного науке вида приматов.

Фото: Christopher Ison / English Heritage
В замке короля Артура нашли таинственную надпись VII века

Как сообщает Live Science, исследование провели в Университетском колледже Лондона. Еще в 2004 году в провинции Шэньси археологи раскопали гробницу бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259-210 гг. до н.э.). Кроме человеческих останков были найдены скелеты животных, в том числе лошадей, рыси, леопарда и медведя.

Однако особое внимание привлек череп, идентифицировать принадлежность которого удалось только сейчас. Исследователи установили, что в гробнице был захоронен представитель ранее неизвестного науке семейства гиббоновых. Новый вид получил название Junzi imperialis.

По мнению ученых, он был похож на современных сородичей. Масса этих приматов составляла около шести килограммов. Они питались фруктами и листьями, насекомыми и птичьими яйцами. Предположительно, Junzi imperialis вымерли из-за деятельности человека.

"Наше исследование показало, что в прошлом гиббоновые были распространены гораздо шире, чем сейчас, - говорит соавтор исследования Хелен Чэттерджи. - Но со временем развитие человеческого общества привело к резкому сокращению среды обитания гиббоновых, которая в наше время ограничена югом Китая".

Археологи сообщили об удивительной находке в Египте
Опровергнут старый миф об ацтеках
Культура Арт Музеи и памятники В мире Восточная Азия Китай Общество Наука

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии
Греческий долговой кризис официально завершился
Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в провинции Хомс
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу на миллион баррелей