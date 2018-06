Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия

Мегакультовый австралийский музыкант и актер, писатель и сценарист Николас "Ник" Эдвард Кейв высказал желание поработать с "фестивальным", "экспортным" российским режиссером Алексеем Звягинцевым. Слова живой легенды приводит РИА Новости.

Кейв выступит со своей группой Nick Cave & The Bad Seeds 25 июля в Санкт-Петербурге и 27 июля в Москве.

Музыкант отметил, что видел "Нелюбовь", последний фильм Звягинцева, несколько месяцев назад. "Мне было мучительно его смотреть, меня мутило, когда я уходил из кинотеатра. Но это невероятно сильный фильм. Чистая мизантропия", - поделился пережитым Николас.

Добавив: "Я бы хотел написать музыку для этого режиссера. Все, что угодно".

О реакции Звягинцева на столь лестные комментарии пока ничего не сообщается.

Кейв также отметил, что не считает российскую публику угрюмой: "Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку".

Ник Кейв, чье влияние на рок-музыку огромно, родился в 1957 году в Австралии. Помимо The Bad Seeds, лидер проектов Grinderman, The Birthday Party и Boys Next Door.

Свой первый саундтрек написал в 1983-м. В 87-м снялся у Вендерса в "Небе над Берлином", с тех пор появившись в фильмах "Джонни Замша", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "20 000 дней на Земле", ряде других.

Список саундтреков Ника включает несколько десятков пунктов - от "Секретных материалов" и ленты "Тупой и еще тупее" до "Хеллбоя", "Гарри Поттера" и "Острых козырьков".