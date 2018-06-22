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22.06.2018 13:11
Рубрика: Легковые авто

Новый Ford Focus научили перепрыгивать через ямы

Текст: Андрей Полухин
Новый Ford Focus, который вскоре доберется до российского рынка, получил активную подвеску с системой защиты от выбоин. Она позволяет автомобилю "перепрыгивать" через ямы, минимизируя последствия удара.
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Как рассказали в представительстве компании, инновационная система устроена на базе ранее созданной активной подвески Continuously Controlled Damping. В момент начала попадания машины в выбоину электронные сенсоры (их применяется сразу 12) дают сигнал подвеске, которая автоматически изменяет жесткость амортизаторов. В итоге колесо, по сути, не касается дна ямы, а поджимается, и автомобиль "перепрыгивает" через препятствие. При этом задний мост подготавливается к впадине заранее.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Тестируя систему, инженеры Ford укладывали на дно ям на спецполигоне в Бельгии шарики для настольного тенниса, и после проезда над ними они оставались целыми. Таким образом новая опция дольше сохраняет колесо и подвеску в целом, а также делает проезд через выбоины комфортнее для пассажиров. Очевидно, что в условиях российских дорог эта функция будет весьма востребованной.

Напомним, хэтчбек Ford Focus четвертого поколения был представлен в апреле в Кельне, а седан - на автовыставке в Пекине, где автомобиль изучил корреспондент "РГ". Машина стала изящнее, современнее, спортивнее. Что касается умных опций, то их у новинки немало и без активной подвески. В частности, пакет Co-Pilot360 способен в какой-то степени подменить водителя и мониторить одновременно скоростной режим, движение по полосе и дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, система может сама припарковать автомобиль.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Когда новый Ford Focus появится в России, неизвестно. "На данный момент мы не раскрываем деталей по российскому рынку - обязательно поделимся новостями и подробной информацией по данному вопросу чуть позже", - заявили корреспонденту "РГ" в московском офисе американской компании. Пока же там объявили о пересмотре локального набора комплектаций Focus третьего поколения. Теперь модель можно купить в версиях Trend и Special Edition.

#Ford