НТВ снимет российскую версию сериала "Фальшивый флаг"

Канал НТВ, на котором около месяца назад выходила российская адаптация популярного сериала "Мост", объявил о том, что готовит новый проект в этом же направлении. Речь о российской адаптации остросюжетной шпионской драмы "Фальшивый флаг" (False Flag).

Телеканал приобрел права на сериал у мирового дистрибутора телевизионного контента - израильской компании Keshet International.

Мировая премьера сериала "Фальшивый флаг" состоялась еще в феврале 2015 года на Берлинском международном кинофестивале. Тогда Берлинале только начал организовывать программу сериалов. Эта остросюжетная драма уже получила приз зрительских симпатий на фестивале сериалов во Франции.

Также "Фальшивый флаг" стал первым неанглоязычным форматом, приобретенным для адаптации американским телегигантом Fox International .

Сериал начинается с того, что по всем телеканалам России и мира передают экстренную новость: в гостинице на Кипре во время неофициального визита был похищен министр обороны Турции. Турецкие спецслужбы публикуют фотографии паспортов подозреваемых. Все они - россияне с двойным гражданством.

Утверждается, что эти люди - глубоко законспирированные агенты российских спецслужб, которые несколько лет готовили эту операцию.

Ответственным за расследование инцидента назначают полковника ФСБ Турбина. Он отдает приказ о задержании пятерых подозреваемых. Удается схватить всех, кроме одного. Турбин находит подтверждение тому, что у всех четверых задержанных есть второе гражданство, все они в момент похищения находились за границей и теоретически могли выехать на Кипр по второму паспорту. Постепенно вскрывается тайная жизнь каждого из подозреваемых.

"НТВ успешно адаптирует зарубежные форматы. В нашем эфире были показаны российские версии американского сериала "Бесстыдники" и скандинавского "Моста", в настоящее время идут съёмки российской адаптации детектива "Хорошая жена". Остросюжетная шпионская драма "Фальшивый флаг" уже завоевала сердца телезрителей и собрала внушительный букет фестивальных наград. Мы рады, что телеканал НТВ получил возможность представить его российской аудитории", - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

"Множество лицензионных сделок в Центральной и Восточной Европе в последнее время основывается на феноменальном успехе сериала Traffic Light в России и Your Family Or Mine в Греции и указывает на то, что израильские драмы и комедии прекрасно принимаются зрителями Центральной, Восточной Европы и других стран, в качестве ли готовых продуктов или адаптируемых форматов", - говорит управляющий директор, президент по дистрибуции Кешет Интернешнл Керен Шаар. Когда Шаар называет сериал Traffic Light - он имеет в виду проект "Светофор", который шел на канале СТС. А затем - на канале "Че". В России вышло 10 сезонов сериала, и он даже получил премию ТЭФИ как лучший комедийный проект.

В первом же сезоне сериала "Фальшивый флаг" будет 8 серий. Его произведет, как и другие адаптации для НТВ, компания "ВайТ Медиа". В конце 2019 - начале 2020 года сериал, возможно, уже появится в эфире канала.