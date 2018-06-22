Звезды Победы: три Звезды артиллериста Трифонова нашла его сестра

Сегодня, в День памяти и скорби, на площади у Белорусского вокзала в Москве состоялась традиционная уже встреча-реквием, посвященная всем ушедшим на войну защитникам Отечества. Тем, что ценою собственной жизни переломили хребет фашистской армаде под Москвой и в Сталинграде. И тем, которые довершили разгром врага не его территории, а домой вернулись не все.

К этой дате стараниями сотрудников Военного комиссариата города Москвы и подведомственных ему районных военкоматов проведена скоординированная работа по розыску фронтовых наград, оставшихся неврученными.

Как минимум в трех таких случаях все подтверждения собраны, законные наследники установлены и заблаговременно предупреждены об их правах. А в управлении по государственным наградам Администрации президента России успели оформить подтверждающие документы к неврученным орденам и медалям героев-фронтовиков.

Большой неожиданностью для бывшей жительницы Подмосковья Нины Александровны Опанициной, которая теперь в связи с расширением столицы на юг стала полноправной москвичкой, но никак не может к этому привыкнуть, стали сведения о ее старшем брате.

- Со слов мамы, - поделилась она с "РГ", - Иван ушел на фронт в 1943 году, как только исполнилось восемнадцать. И пропал. Или погиб. Но когда, где - мы ничего не могли выяснить, пока мама была жива. А перед смертью завещала: "Ты, Нина, это не оставляй, обязательно добейся…".

Походы в военкомат, запросы в архивы - один, другой. На первых порах Нина Александровна (она 1940 года рождения) все делала сама. Потом ей в помощь подключились племянница со своей дочерью.

И наконец случилось ожидаемое: на запрос в Центральный архив Минобороны о судьбе пропавшего на войне брата пришел обстоятельный ответ - как воевал, что известно о его гибели, где искать могилу. А еще - известие, что Трифонов Иван Александрович, 1925 года рождения, из поселка Горный Куриловского района Саратовской области, был награжден медалью "За отвагу" и тремя (!) подряд орденами Красной Звезды.

Первый раз - приказом командира 117 стрелковой дивизии от 4 сентября 1944 года. Тогда наводчика батареи пушек 820 полка младшего сержанта Ваню Трифонова, 19 лет от роду, приметили и наградили за то, что при расширении плацдарма на западном берегу Вислы он вместе с расчетом выкатил свое орудие на открытую позицию и прямой наводкой лупил по защищенным огневым точкам противника. Три - как минимум - подавил и "уничтожил до 15 солдат и офицеров противника", сказано в представлении.

Второй раз отличился в наступательном бою за город Познань 31 января 1945 года. Тогда был убит командир взвода ПТО (противотанковой обороны), и решительный сержант взял командование на себя: ведя огонь прямой наводкой, артиллеристы отбили контратаки врага. Приказ на сержанта Трифонова был подписан комдивом той же 117-й стрелковой дивизии 10 февраля.

А шестнадцатого - снова жестокий бой, теперь за город Фюстенвальде, уже в Германии. Немцы обивались с упорством обреченных, в уличных боях артиллеристам пришлось действовать в боевых порядках пехоты, на самом острие атак. Но и тут рядом с Трифоновым был, похоже, ангел-хранитель. Смерти - на каждом шагу, а он как заговоренный… Его в третий раз представили к ордену, приказ о самом награждении датирован 29 марта.

Но война - это рулетка. Бойцы, даже такие отважные как Ваня Трифонов, взламывали немецкие позиции и продвигались к Берлину медленнее, чем того хотели в высоких штабах. А погибали быстрее, чем в тех же штабах работала военная канцелярия…

Самую почитаемую на фронте медаль "За отвагу" боец Иван Трифонов получил и успел поносить. А вот боевые ордена свои - увы!

То ли ангел-хранитель устал, то ли молитва материнская не дошла, но 23 апреля 45-го Трифонов Иван Александрович со смертью встретился лицом к лицом и без защиты. Видно, совсем рядом рванул вражеский снаряд или мина, потому что множественные ранения, которые получил в этот день артиллерист Трифонов в бою под тем же Фюстенвальде, шансов не оставили. 25 апреля, как указано в справке ЦАМО, он скончался в полевом хирургическом госпитале 4390. Похоронен, если верить документам, в местечке Хайсиндорф на территории Германии.

…Три красных книжечки с факсимильной подписью президента России Владимира Путина - удостоверения к трем орденам Красной Звезды сержанта Ивана Александровича Трифонова - торжественно вручил его сестре Нине Александровне Опанициной военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов.

Там же, на импровизированной сцене у Белорусского вокзала, еще в две московские семьи переданы наградные документы. Удостоверение к ордену Красной Звезды младшего лейтенанта Миронова Анатолия Петровича, командира стрелкового взвода 286 стрелковой дивизии, вручено его сыну Миронову Алексею Анатольевичу.

А москвичка Елена Николаевна Мишина получила из рук военкома удостоверение к медали "За отвагу", которой был награжден, но так и не узнал об этом до самой смерти ее дед - красноармеец 1104 стрелкового полка Лебедев Иван Михайлович.

P.S.

Что делать и куда общаться, если вы обнаружили сведения о неврученной награде известного вам фронтовика? Или - нашли своего отца, деда, близкого родственника?

Порядок действий в типичных случаях изложен здесь.

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