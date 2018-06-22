После взрыва газа в Татарстане погиб человек, семеро госпитализированы

Один человек погиб, еще семеро госпитализированы после взрыва бытового газа в городе Заинск Республики Татарстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным агентства, пострадавший мужчина скончался в больнице. В медучреждениях находятся еще семь человек, среди которых женщина, извлеченная из под завалов. Врачи оценивают ее состояние, как очень тяжелое. Тяжелые трамвы также получил один ребенок. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного жилого дома города Заинск во время ремонта, когда рабочие проводили установку натяжного потолка. В результате ЧП были повреждены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Из пострадавшего подъезда спасатели эвакуировали 16 человек. Их временно разместили в здании ледового дворца.

В диспетчерской службе уточнили, что угрозы обрушения дома нет. Эвакуация соседних подъездов не проводилась. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, к поисково-спасательным работам привлечен строительный кран. Для эвакуации раненых в Заинск направлен вертолет Ми-8. Он доставит двух пострадавших на лечение в Казань.

По факту ЧП региональная прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства проверят эксплуатацию газового оборудования.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod — Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.