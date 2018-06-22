Кот-оракул Ахилл сделал прогноз к матчу Бразилии и Коста-Рики

Белоснежный эрмитажный кот Ахилл спрогнозировал исход матча между Бразилией и Коста-Рикой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента присутствовавшего на церемонии, кот сразу подошел к миске с кормом, рядом с которой стоял бразильский флаг.

Игра между Бразилией и Коста-Рикой пройдет в пятницу в Петербурге, сборная Бразилии является фаворитом группы Е.

Стоит отметить, что кот Ахилл на чемпионате мира еще не разу не ошибся в своих прогнозах. Так, он отдал безоговорочную победу сборной России в матчах с Саудовской Аравией и Египтом и сделал ставку на сборную Ирана в игре с Марокко. Этот прогноз также оказался верным.

Сам кот Ахилл живет в Эрмитаже вместе с другими котами и охраняет подвалы музея от грызунов.