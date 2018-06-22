Швейцария одержала волевую победу над Сербией

Эта игра относилась к числу тех, где фаворита предугадать было непросто. Хотя турнир в России уже приучил нас к тому, что оступиться может кто угодно - даже немцы или аргентинцы. Потому и от Сербии со Швейцарией можно было ждать любых сюрпризов.

В первом туре группового этапа ЧМ-2018 сербы вполне предсказуемо взяли верх над Коста-Рикой со счетом 1:0. А вот сборная Швейцарии как раз преподнесла одну из сенсаций мирового первенства, отняв очки у бразильцев, которых, кстати, перед началом турнира букмекеры считали главными претендентами на чемпионство. Вымученная победа "пентакампеонов" сегодня над костариканцами лишний раз доказала, что делать какие-либо прогнозы относительно результатов матчей чемпионата мира в России - дело бесперспективное.

Но вернемся к швейцарцам, которые дебют матча с Сербией откровенно провалили. Уже на пятой минуте встречи балканцы повели в счете благодаря голу Александара Митровича, который головой замкнул навес Душана Тадича. И вплоть до перерыва сербы смотрелись гораздо предпочтительнее соперников. Сборная Швейцарии хоть и имела некоторое преимущество во владении мячом, но словно не понимала, что с ним делать.

Ситуация изменилась в корне во втором тайме, на который швейцарцы вышли обозленные и намеревавшиеся спасти эту игру. И хотя нельзя сказать, что они устроили навал на ворота соперника, но сразу провели несколько быстрых атак, одна из которых завершилась голом, который наверняка войдет в число красивейших на этом чемпионате мира. Это Гранит Джака с лету нанес пушечный удар своей знаменитой левой из-за пределов штрафной.

Сербский голкипер Владимир Стойкович лишь проводил взглядом мяч, который влетел в дальнюю "девятку", едва не порвав сетку.

В оставшееся время игроки сборной Швейцарии не сбавляли оборотов, а сербы потихоньку начали уставать. Казалось, что игра дойдет до ничьей, но с этим не был согласен Джердан Шакири, который уже на 90-й минуте сумел убежать к чужим воротам и, хотя на его спине "висел" сербский защитник, все же переиграть Стойковича. Это был удар, от которого сербы уже не смогли оправиться, хотя уже на добавленных минутах они пытались создать опасность у чужой штрафной - впрочем, ни сил, ни возможностей у них уже не было.

Финальный свисток немца Феликса Брыха зафиксировал победу сборной Швейцарии, которая набрала четыре очка и теперь делит лидерство в группе с Бразилией. Сербы с тремя баллами идут третьими, и для того, чтобы выходить в плей-офф, им необходимо обыгрывать в заключительном туре группового этапа как раз бразильцев.