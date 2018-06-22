Сербия - Швейцария - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сборная Сербии может присоединиться к командам, которые на данный момент уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира по футбола. Для этого надо в Калининграде обыграть крепкую Швейцарию.

Первый матч швейцарцев стал для них самым сложным в группе. Бразилия, конечно, не особо сильно напрягалась, но все равно создала массу моментов. Тем ценнее ничья, добытая во встрече с пятикратными победителями ЧМ.

Теперь надо развивать этот успех. Наверняка мы станем свидетелями закрытой и плотной игры с огромным количеством фолов и единоборств. Ни Сербия, ни Швейцария не являются атакующими командами. Сборные делают акцент на слаженной и дисциплинированной обороне.

Многое будет зависеть и от стандартов. Что сербы, что швейцарцы свои голы в первом туре забили после розыгрыша стандартных положений. Коларов положил гол со штрафного Коста-Рике, а Цубер замкнул отличный навес с угла поля в игре с Бразилией. В составах обеих сборных есть высокие игроки, способные в силовой борьбе решить судьбу любого эпизода.

Матч Сербия - Швейцария обсудит немец Брых. Помните такое: "Я вся такая внезапная, такая противоречивая"? Это про Брыха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00, тогда и увидимся на нашей онлайн-трансляции!