Сербия - Швейцария - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Сборная Сербии может присоединиться к командам, которые на данный момент уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира по футбола. Для этого надо в Калининграде обыграть крепкую Швейцарию.
Первый матч швейцарцев стал для них самым сложным в группе. Бразилия, конечно, не особо сильно напрягалась, но все равно создала массу моментов. Тем ценнее ничья, добытая во встрече с пятикратными победителями ЧМ.
Теперь надо развивать этот успех. Наверняка мы станем свидетелями закрытой и плотной игры с огромным количеством фолов и единоборств. Ни Сербия, ни Швейцария не являются атакующими командами. Сборные делают акцент на слаженной и дисциплинированной обороне.
Многое будет зависеть и от стандартов. Что сербы, что швейцарцы свои голы в первом туре забили после розыгрыша стандартных положений. Коларов положил гол со штрафного Коста-Рике, а Цубер замкнул отличный навес с угла поля в игре с Бразилией. В составах обеих сборных есть высокие игроки, способные в силовой борьбе решить судьбу любого эпизода.
Матч Сербия - Швейцария обсудит немец Брых. Помните такое: "Я вся такая внезапная, такая противоречивая"? Это про Брыха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00, тогда и увидимся на нашей онлайн-трансляции!
Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ 21.06.2018
Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Благодаря этому балканская сборная досрочно вышла в плей-офф ЧМ
Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21.06.2018
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поздравил сборную России с победами на чемпионате мира. "Две прекрасные победы, прекрасный старт. Болельщики могут гордиться своей командой", - отметил он
Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы 21.06.2018
Весь центр Москвы в дни ЧМ-2018 превратился в одну сплошную фан-зону. Однако в столице есть главное место, где можно посмотреть футбол на открытом воздухе - площадка перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах