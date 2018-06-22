В Волгограде владелец лодочной станции отправлен под домашний арест

Волгоградский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест владельцу лодочной станции, откуда отправился в последнее плаванье по Волге катамаран "Елань-12".

В результате столкновения прогулочного судна и баржи погибли 11 человек, а пять человек были спасены.

По версии следствия, 47-летний хозяин причала не предотвратил выход в акваторию Волги перегруженного людьми катамарана, который не был зарегистрирован в ГИСМ.

Судно впоследствии столкнулось с баржой и затонуло.

По факту крушение было заведено уголовное дело. Через два дня после ЧП владелец лодочной станции был задержан и арестован, но судья вышестоящей инстанции удовлетворил ходатайство защиты и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 августа.