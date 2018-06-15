В Волгограде выписали последнюю пострадавшую в ЧП с катамараном

Последнюю госпитализированную женщину, получившую травмы при столкновении катамарана с баржей в Волгограде, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее были выписаны мужчина и женщина, которые также были пассажирами злополучного катамарана и пострадали при ударе двух судов.

Напомним, из 16 человек, бывших на борту пострадавшего судна, 11 погибли, трое были госпитализированы. 13 июня состоялись похороны девяти погибших при столкновении. Еще двоих, в том числе капитана катамарана, который, по версии следствия, и является виновником трагедии, похоронили сегодня.