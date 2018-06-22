СК возбудил дело из-за жесткой посадки Ми-2 в Югре

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО-Югре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Делопроизводство инициировано по ч 2 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Напомним, ЧП произошло в 7 км от города Лангепас. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время облета нефтепровода. Корпус воздушной машины нашли сильно поврежденным в болотистой местности. Известно, что на борту во время крушения находился пилот. Он погиб.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полиция и следователи. Проверяется информация о возможных пассажирах, которые также могли находиться в вертолете во время полета. Ведется их поиск.