Возгорание самолета в аэропорту Тюмени попало на видео

Инцидент с пассажирским самолетом в тюменском аэропорту Рощино сняли на видео. На выложенном YouTube ролике заметен сильный дым, идущий от шасси лайнера.

Возгорание случилось сегодня утром, когда борт UTair готовился вылететь в столицу Югры и выруливал на полосу. Как рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании, возможно во время торможения шины колес задымились, и пилот прекратил взлет.

Самолет вернулся на место стоянки, а пассажиров отправились в пункт назначения другим рейсом. Никто в результате происшествия не пострадал.

Следователи уральского СУТ СК России начали проверку по факту случившегося.