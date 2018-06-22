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22.06.2018 12:54
Рубрика: Спорт

Сампаоли получит 20 млн долларов при увольнении из сборной Аргентины

Текст: Данила Жиляев

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли получит внушительную сумму в качестве неустойки при досрочном расторжении контракта с аргентинской футбольной ассоциации. Как сообщают местные СМИ, она составит 20 миллионов долларов.

Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом прошлого года. Он приглашался как опытный и успешный специалист - действительно, он добился больших успехов, работая со сборной Чили. В частности, он привел чилийцев к победе в Кубке Америки-2015, обыграв, кстати, ту же Аргентину. При этом Сампаоли, аргентинец по национальности, никогда не скрывал, что мечтает тренировать сборную своей страны.
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И поначалу у него складывалось весьма неплохо. Он сумел вытащить "альбиселесту" на чемпионат мира в России, хотя до его прихода команда, изначально лидировавшая в южноамериканской квалификации, находилась в критической ситуации и могла сенсационно не попасть на мировое первенство.

Но на ЧМ-2018 дела у аргентинской сборной совсем не сложились. В первом матче южноамериканцы сыграли вничью с Исландией 1:1 и выглядели при этом крайней бледно. А минувшим вечером Аргентина разгромно проиграла Хорватии 0:3. Еще перед этим матчем болельщики и эксперты задавались логичными вопросами, почему Сампаоли ставит в основу 36-летнего голкипера Вилли Кабальеро, сидящего в глухом запасе в "Челси", а также почему не дает играть Пауло Дибале, одному из лидеров "Ювентуса".

В итоге именно Кабальеро откровенно "привез" первый гол в свои ворота в матче с хорватами, а Дибала вышел на замену лишь на последние 25 минут встречи. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси решительно ничего не мог сделать в одиночку - команда же была полностью деморализована и выглядела абсолютно неспособной что-то изменить. После матча аргентинские болельщики рыдали, легендарный Диего Марадона грозно потрясал кулаками на трибуне, а игроки сборной даже не подошли к фанатам, а в смешанной зоне проигнорировали журналистов.

После такого провала отставка Сампаоли - лишь вопрос времени, хоть аргентинцы еще сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф. Но не исключено, что тренер покинет команду еще до завершения группового этапа - стало известно, что футболисты требуют от руководства федерации уволить Сампаоли и поставить на его место пока хотя бы кого-то из членов тренерского штаба.

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