Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении КНДР еще на один год.

Как сообщает Белый дом, санкции являются ответом на ядерную и ракетную программы Пхеньяна, а также ряд других преступлений, в которых обвиняются власти КНДР, в том числе отмывание денег, организация кибератак и нарушение прав человека.

Трамп допускает постепенную отмену санкций в случае полной денуклеаризации Северной Кореи.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре прошли переговоры между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. По итогам саммита лидеры двух стран подписали совместный документ, который, как сообщается, направлен на стабилизацию обстановки на Корейском полуострове за счет денуклеаризации Пхеньяна.