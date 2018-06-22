В Москве обсудили приоритетные направления сотрудничества РФ и Кореи

В Москве проходит четвертый форум "Диалога Россия - Республика Корея" с участием президентов двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Тема форума 2018 года - "Российско-корейское практическое сотрудничество ради мира и процветания".

Собравшиеся в Центре международной торговли эксперты из двух стран обсудили в рамках шести рабочих групп вопросы экономики, политики, образования, культуры, молодежи, СМИ и гражданского общества.

Как сообщил накануне в интервью "РГ" и агентству ИТАР-ТАСС корейский лидер Мун Чжэ Ин, наиболее приоритетные направления двустороннего сотрудничества в Сеуле назвали "девятью мостами сотрудничества".

"Это железная дорога, газ, электроэнергия, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство, судостроение и так далее", - рассказал президент Кореи. На проходящем в Москве форуме было предложено добавить к этим направления десятый "мост": сотрудничество в области СМИ.

Комментарий

Виталий Игнатенко, президент Всемирной Ассоциации русской прессы, руководитель рабочей группы по СМИ и гражданскому обществу форума "Диалога Россия - Республика Корея":

- Ситуация на Корейском полуострове стала главной международной темой после 12 июня, когда лидер КНДР встретился с американским президентом в Сингапуре. Всем корейцам интересно, как будут развиваться события, насколько серьезны намерения сторон и как эта встреча повлияет на денуклеаризацию региона. При этом для них очень важно в этом информационном потоке найти место для Российской Федерации и для российско-корейского делового сотрудничества. Поэтому проходящий сейчас Диалог оказался особенно своевременным. Конечно, это только дополнение к тому серьезному разговору, который провели лидеры наших стран - Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. Но дополнение очень важное. Потому что общество и в России, и в Республике Корея заинтересовано в том, чтобы совместные проекты получили ускорение.

Этому были посвящены пленарное заседание и работа всех наших групп, которые обсуждали разные аспекты двусторонних отношений. Показательно, что в конце пленарного заседания состоялось подписание договора между корейским Фондом прессы и руководителями Диалога. Среди проектов, которые мы предлагали, обсуждалось создание совместной российско-южнокорейской газеты, которая бы выходила на корейском и русском языках одновременно в нашей стране и в Сеуле. Эта идея была горячо воспринята нашими корейскими партнерами. Думаю, что в следующем году такая газета приобретет "двойное гражданство".

Мы обратили внимание на проблему: зачастую мы узнаем друг о друге через англоязычные источники. А это всегда кривое зеркало. Возникает опасность недопонимания, неверных оценок. Нужен разговор напрямую, который вели бы между собой журналисты-профессионалы. К сожалению, сейчас представительство корейских журналистов в нашей стране и наших в Корее очень серьезно сократилось. А это совершенно не соответствует духу и уровню наших отношений. Напомню, что президент Южной Кореи говорил о "девяти мостах" сотрудничества. И сотрудничество СМИ могло бы стать тем десятым мостом, который будет способствовать лучшему пониманию друг друга нашими странами, укрепит взаимные достижения и сделает их необратимыми. Этот мост нужно строить.