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23.06.2018 16:43
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира в России установил рекорд результативности

Текст: Артур Нанян

Ни один из стартовых 27 матчей чемпионата мира-2018 по футболу в России не закончился нулевой ничьей. Это абсолютный рекорд в истории турнира.

Фото: Reuters
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Прервать впечатляющую серию могли сборные Бельгии с Тунисом, но уже к перерыву счет в этой встрече был 3:1 в пользу европейской команды. Дубль оформил Ромелу Лукаку, по мячу забили Эден Азар и Дилан Бронн.

Предыдущий рекорд результативности на ЧМ был установлен в 1954 году. Тогда ни одна из 26 игр не завершилась нулевой ничьей. При этом на первенстве было проведено как раз 26 встреч.

Возвращаясь к нынешнему розыгрышу чемпионата мира отметим, что самым результативным матчем остается игра первого тура группового этапа между Испанией и Португалией - 3:3.

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