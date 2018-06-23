Чемпионат мира в России установил рекорд результативности
Ни один из стартовых 27 матчей чемпионата мира-2018 по футболу в России не закончился нулевой ничьей. Это абсолютный рекорд в истории турнира.
Прервать впечатляющую серию могли сборные Бельгии с Тунисом, но уже к перерыву счет в этой встрече был 3:1 в пользу европейской команды. Дубль оформил Ромелу Лукаку, по мячу забили Эден Азар и Дилан Бронн.
Предыдущий рекорд результативности на ЧМ был установлен в 1954 году. Тогда ни одна из 26 игр не завершилась нулевой ничьей. При этом на первенстве было проведено как раз 26 встреч.
Возвращаясь к нынешнему розыгрышу чемпионата мира отметим, что самым результативным матчем остается игра первого тура группового этапа между Испанией и Португалией - 3:3.
🎺Рекорд!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 23 июня 2018 г.
Впервые в истории ни один из 27 первых матчей Чемпионата мира не закончился нулевой ничьей 🙌
Мы любим голы! ⚽️⚽️⚽️#ЧМ2018 pic.twitter.com/BdxFN2kaMd
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