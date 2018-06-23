Появился первый тизер сериала про Эркюля Пуаро с Джоном Малковичем

Стало известно, как будет выглядеть Джон Малкович в образе Эркюля Пуаро в сериале "Убийства по алфавиту".

В новом образе Малкович, больше похожий на биржевого маклера или цепкого взглядом сельского врача, явно нарочито контрастирует с прежними воплощениями одного из самых известных детективов Агаты Кристи. Интересно, переломит ли герой Малковича и другую традицию классических британских детективов - действовать лишь умом, а не кулаком и топором?

Компанию известному актеру составил рыжий поклонник инди-проектов Руперт "Рон Уизли" Гринт, а всего запланироно три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист"). Проектом занимаются Amazon и BBC One.

Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже"), Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").

В центре закрученного сюжета - таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями.

Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.

Произведение ранее уже экранизировалось - в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше.

Джеймс Причард, правнук Кристи, спродюсирует проект.