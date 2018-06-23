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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган в Барнауле оставил без света более 40 тысяч человек

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Барнауле спасатели, энергетики и коммунальщики устраняют последствия мощного урагана, оставившего без электричества более 40 тысяч горожан.

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Больше всего пострадали коммуникации в Ленинском и Октябрьском районах - вырванные ветром деревья и рекламные щиты падали на линии электропередач и обрывали провода, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Тимко.

- Основные задачи - не допустить длительных перерывов энергоснабжения жителей и максимально быстро ввести в работу оборудование, сообщили "РГ" в "Алтайэнерго". - В настоящее время бригады Центральных электрических сетей записывают по резервным схемам потребителей части Барнаула, оставшихся без света из-за отключения линии 110 кВ "Опорная - Подгорная".

В пострадавших от сильнейшего грозового фронта других районах также будут запущены резервные источники снабжения электроэнергией.

Штормовой ливень с грозой и градом бушевал в Алтайском крае на протяжении полутора часов. Порывы ветра сносили крыши у жилых домов вырывали из земли деревья, крушили рекламные щиты, переворачивали машины.  На проспекте Ленина рухнул строительных кран - погиб машинист. В шторм на реке Оби попали два прогулочных теплохода - "Москва" и "Барракуда".

Точное количество пострадавших от урагана пока неизвестно. В правительстве Алтайского края создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Штормовой фронт, прошедший через Барнаул, продолжил движение по территории края.

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