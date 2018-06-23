Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху звания "Почетный гражданин республики". Нагрудной значок и копия указа были вручены спортсмену на торжественном ужине.
Политик выразил уверенность, что местный клуб "Ахмат" и спортсмены из Египта когда-нибудь проведут товарищеский матч в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, египетская команда на чемпионате мира по футболу показала очень плохую игру. На старте турнира "фараоны" потерпели сразу два поражения - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3). Позже Салах опроверг слухи о конфликте с руководством Национальной федерации футбола, который произошел из-за неудачного выступления сборной.
В Twitter футболист написал: "В сборной Египта нет никаких разногласий. Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".
Швейцария одержала волевую победу над Сербией 22.06.2018
Очередной день чемпионата мира по футболу завершился матчем второго тура группового этапа в квартете "Е" между сборными Сербии и Швейцарии в Калининграде. Швейцарцы одержали волевую победу со счетом 2:1
Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев 22.06.2018
Ситуация в группе "D" чемпионата мира по футболу запуталась до предела. Проиграв Нигерии со счетом 0:2, исландцы упустили шанс оторваться от сборной Аргентины. А африканцы поднялись на второе место
Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время 22.06.2018
Сборная Бразилии одержала первую победу на ЧМ-2018. В матче второго тура группового этапа в Санкт-Петербурге "желто-зеленые" обыграли Коста-Рику - 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время
Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 22.06.2018
У полузащитника сборной России Алана Дзагоева еще будет шанс сыграть на чемпионате мира. "Когда сборная вернется из Самары, он будет заниматься вместе со всеми", - рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов