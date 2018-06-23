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23.06.2018 01:51
Рубрика: Спорт

Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху звания "Почетный гражданин республики". Нагрудной значок и копия указа были вручены спортсмену на торжественном ужине.

Политик выразил уверенность, что местный клуб "Ахмат" и спортсмены из Египта когда-нибудь проведут товарищеский матч в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера

Напомним, египетская команда на чемпионате мира по футболу показала очень плохую игру. На старте турнира "фараоны" потерпели сразу два поражения - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3). Позже Салах опроверг слухи о конфликте с руководством Национальной федерации футбола, который произошел из-за неудачного выступления сборной.

В Twitter футболист написал: "В сборной Египта нет никаких разногласий. Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".

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