На игре Германия - Швеция обновлен рекорд посещаемости арены "Фишт"

В Сочи завершился матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции. Немцы победили со счетом 2:1, при этом был обновлен рекорд посещаемости стадиона "Фишт".

Заявленная вместимость арены во время мирового первенства составляет 44 287 мест. Именно столько болельщиков, если верить официальной информации, собралось на трибунах. Иными словами, не было ни одного свободного места. Таким образом, был обновлен рекорд, установленный 15 июня на матче Португалия - Испания (3:3), тогда на трибунах собралось 43 866 зрителей.

Стадион "Фишт", напомним, был реконструирован к ЧМ-2018, и его вместимость увеличилась. Изначально же он был построен к зимней Олимпиаде-2014, и тогда на церемониях открытия и закрытия Игр там собиралось порядка 40 тысяч человек. Первый же футбольный матч там состоялся 28 марта 2017 года, когда сборные России и Бельгии в Сочи в контрольной встрече сыграли 3:3. Тогда за игрой наблюдало около 39 тысяч болельщиков.