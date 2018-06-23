Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у шведов

Немцам для того, чтобы сохранять хорошие шансы на выход в плей-офф, необходимо было побеждать шведов. В первой игре, напомним, Германия сенсационно уступила Мексике 0:1 и оказалась в непростом положении. Строго говоря, и ничья со Швецией не ставила бы креста на турнирных перспективах команды Йоахима Лева, однако в этом случае немцам в третьем туре группового этапа, где их соперником будет Южная Корея, приходилось бы зависеть от результата матча между Швецией и Мексикой. Тогда как сегодняшняя победа над скандинавами позволяла бы Германии ни на кого не оглядываться в заключительной игре в группе.

Немцы, стремясь реабилитироваться за неудачу в первом матче, начали игру с места в карьер, захватив инициативу и взвинтив темп. Но сборная Швеции отнюдь не собиралась поднимать лапки и уверенно оборонялась, а также довольно остро действовала на контратаках. Не добившись результата в первые полчаса, немецкие футболисты немного ослабили хватку, видимо, решив приберечь силы на второй тайм - и тут же за это поплатились. На 32-й минуте очередная контратака шведов увенчалась пасом Виктора Класона на Олу Тойвонена, который на линии штрафной одним касанием обработал мяч, а вторым - перебросил через выскочившего было на перехват Мануэля Нойера.

Сочинский стадион "Фишт", преимущественно заполненный болельщиками сборной Германии, зашелся в свисте, сквозь который сложно было расслышать восторженные крики немногочисленных шведских фанатов. Но радоваться, конечно, было рано: игра, по большому счету, только начиналась, и немцы больше не имели ни малейшего права на ошибку. Буквально через пару минут они имели прекрасный шанс сравнять счет, но уже в пределах вратарской шведский защитник умудрился в падении и без фола снять мяч с ноги соперника.

В итоге на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Швеции, а уже на третьей минуте второго тайма забили немцы. Скоростная атака закончилась подачей Тимо Вернера с левого фланга, где Марио Гомес до мяча не дотянулся, но удачно подставил ногу Марко Ройс. Счет стал 1:1, и немцы перешли в режим берсерка, устроив форменный навал на чужие ворота. Однако скандинавы каким-то чудом умудрялись не пропустить - то удачно действовали защитники, то блестяще играл вратарь Робин Ольсен, то сами немцы не могли завершить атаку ударом.

А за несколько минут до истечения основного времени матча сборная Германии осталась вдесятером: излишне грубо сыграл в подкате Жером Боатенг, и польский рефери Шимон Марциняк после небольшой паузы - очевидно, консультировался с ассистентами - показал немецкому защитнику прямую красную карточку. Это удаление стало вторым на турнире и первым - за грубую игру.

Но даже оставшись вдесятером, немцы продолжали активно атаковать, и уже в добавленное время вновь не забили лишь чудом: Юлиан Брандт выстрелил из-за штрафной и угодил в штангу, а Вернер, к которому отскочил мяч, не ожидал такого подвоха и вместо того, чтобы попасть в пустые ворота, отправил снаряд над перекладиной.

Однако когда казалось, что ничейный исход уже неизбежен, немцы заработали право на стандарт на левом краю чужой штрафной. Исполнить его взялся Тони Кроос и, разыграв мяч с партнером, нанес неотразимый удар с острого угла в дальнюю "девятку" - гол! Финальный свисток Марциняка зафиксировал победу Германии со счетом 2:1.

Она набрала три очка и приблизилась к выходу в плей-офф - в заключительном туре ей надо обыграть Южную Корею и постараться при этом забить как можно больше, а пропустить как можно меньше. В случае, если шведы победят Мексику, а Германия выиграет у Южной Кореи, у трех команд будет по шесть очков, и все решит лучшая разница забитых и пропущенных мячей.