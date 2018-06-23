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23.06.2018 23:22
Рубрика: Спорт

Ройс стал лучшим игроком матча Германия - Швеция

Текст: Данила Жиляев

Сборная Германии в меньшинстве одержала волевую победу над шведами в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 2:1. Лучшим игроком встречи признан полузащитник бундестим Марко Ройс.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Шведы открыли счет в этом матче - на 32-й минуте отличился Ола Тойвонен. Но уже на третьей минуте второго тайма Германия сравняла счет, и сделал это именно Ройс. А на 95-й минуте благодаря великолепному голу Тони Крооса после розыгрыша штрафного подопечные Йоахима Лева вырвали победу. При этом они доигрывали матч вдесятером, так как незадолго до окончания основного времени поединка защитник Жером Боатенг был удален за грубую игру.

После этой победы немцы набрали три очка и вышли на второе место в группе F. В заключительном туре группового этапа они встретятся со сборной Южной Кореи, эта игра состоится 27 июня в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

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