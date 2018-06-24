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24.06.2018 00:05
Рубрика: Спорт

Япония - Сенегал - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Никита Лашкул

Неожиданные лидеры группы G проведут очный матч во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Екатеринбург примет игру японцев и сборной Сенегала.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Польша - Колумбия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Одна из сильнейших сборных Африки победила в первом матче поляков. Сенегальцы умело воспользовались ошибками обороны соперника, а сами сыграли практически безупречно. Первый реальный момент поляки создали во втором тайме, но с ударом Левандовски справился вратарь. Лишь под самый конец матча Польша отыграла один мяч, однако на большее европейцев не хватило.

Если победу Сенегала над Польшей еще можно было спрогнозировать, то в успех Японии против Колумбии мало кто верил. Японцы получили подарок в виде пенальти и удаления защитника Колумбии уже на третьей минуте. Удар с точки реализовал Кагава, но затем японцы отдали инициативу и поплатились. Под занавес первого тайма их вратарь не справился с ударом со штрафного.

Во второй половине матча сказалось меньшинство колумбийцев, и соперник всех-таки дожал их. Эта победа стала первой для Японии на чемпионатах мира с 2010 года и заметно повысила их шансы на выход в плей-офф.

Матч взрывных африканцев и дисциплинированных азиатов начнется в 18:00 мск, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!

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