Появились первое официальное фото седана проекта "Кортеж"

В паблике Aurus Motors в социальной сети "ВКонтакте" появился первый официальный снимок седана из проекта "Кортеж". Автомобиль запечатлен на территории Кремля.

Напомним, дебют седана и лимузина проекта "Кортеж" состоялся на инаугурации президента России Владимира Путина в мае.

Цены на новые автомобили пока не утверждены. Они будут названы ближе к началу приема заказов. Но, по предварительным данным, стоимость седана будут начинаться ориентировочно от 10 млн рублей.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018 заявил, что испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года. В этом же году, как ожидается, должен дебютировать внедорожник. Не так давно был рассекречен минивэн "Арсенал".

Новые российские автомобили начнут выпускать под названием Aurus. Оно образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).

Публичный дебют \машин состоится на Московском международном автосалоне в августе этого года. Розничные продажи седана проекта начнутся в 2019 году.