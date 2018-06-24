В Барнауле 15 пассажиров прогулочной баржи пострадали из-за урагана

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту столкновения на реке Оби в Барнауле плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста во время сильнейшего урагана.

- В результате происшествия погибших нет, пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья, - сообщила "РГ" представитель Западно-Сибирского СУТ СК РФ Яна Стрижова.

Судно, на борту которого находилось 158 пассажиров, потеряло управление из-за мощного шторма. Ветер понес баржу по реке. К счастью, экипажу удалось пришвартоваться.

- Капитан принял решение об экстренной остановке на противоположном берегу. Для эвакуации пассажиров и экипажа судна был направлен дополнительный транспорт, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Тимко.

В шторм также попал прогулочный теплоход "Москва". По словам очевидцев, на борту судна началась паника.

- Люди начали выбивать окна, какие-то выпали сами. Все начали кричать, ругаться, бегать, падать. Дождь, ветер, люди, жилеты - все было вперемешку, - рассказал в социальной сети свидетель произошедшего Данил Локтев.

Волной на теплоходе разбило стекло и несколько пассажиров получили порезы. На берегу теплоход с пострадавшими встречали медики и спасатели.

Ураган, обрушившийся на Барнаул 23 июня, местные жители уже называют самым мощным и разрушительным за последнее десятилетие. По данным синоптиков, штормовой фронт, прошедший через Барнаул, продолжил движение по территории края. На данный момент есть информация об одном погибшем.