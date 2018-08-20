Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после нападений 20 августа на полицейских в Чечне. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Чечне.

- Следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, - отметили в ведомстве.

Как уже сообщалось, в Чечне 20 августа произошли сразу четыре нападения на сотрудников полиции. Два нападения произошли в столице республики городе Грозном, еще два в Шалиинском районе. Интервал между нападениями составил около получаса, предположительно, инциденты связаны между собой.

По словам Рамзана Кадырова, террористы, напавшие 20 августа на полицейских в Грозном и Шали, собирались помешать празднованию священного для мусульман Курбан-Байрама. Как заявил глава республики, "ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет".