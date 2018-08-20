В Чечне при четвертом нападении за день погиб полицейский

В Чеченской Республике в понедельник произошло четвертое за день нападение на правоохранителей. На этот раз неизвестные открыли огонь по полицейским.

По данным источника в правоохранительных структурах, боестолкновение произошло в Грозном примерно в 10.30 на пересечении улиц Первомайская и Исаева. В результате инцидента один сотрудник полиции скончался.

Данных о нападавших, а также о том, сколько их было, пока нет.

Напомним, ранее стало известно еще о трех вооруженных нападениях. Одно произошло в Грозном, еще два в соседнем городе Шали.