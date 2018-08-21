Минздрав Чечни рассказал о состоянии пострадавших полицейских

В министерстве здравоохранения Чеченской Республики рассказали о состоянии трех полицейских, пострадавших в результате нападения несовершеннолетних террористов в понедельник. По заявлению врачей, их состояние стабильное.

- Полицейский, пострадавший больше всех, в тяжелом состоянии, двое других с травмами средней и легкой тяжести. Все в стабильном состоянии, - заявили в ведомстве.

Напомним, 20 августа сотрудники полиции пытались остановить автомобиль преступников, который на полной скорости несся по улицам Грозного. Силовики открыли огонь, но террористы сбили их.

В тот же день произошло еще два нападения в городе Шали, где вооруженные ножами преступники напали на отдел полиции, а также в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Там смертник совершил самоподрыв, в результате которого никто не пострадал, а сам террорист остался жив.