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21.08.2018 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав Чечни рассказал о состоянии пострадавших полицейских

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В министерстве здравоохранения Чеченской Республики рассказали о состоянии трех полицейских, пострадавших в результате нападения несовершеннолетних террористов в понедельник. По заявлению врачей, их состояние стабильное.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Полицейский, пострадавший больше всех, в тяжелом состоянии, двое других с травмами средней и легкой тяжести. Все в стабильном состоянии, - заявили в ведомстве.

Напомним, 20 августа сотрудники полиции пытались остановить автомобиль преступников, который на полной скорости несся по улицам Грозного. Силовики открыли огонь, но террористы сбили их.

В тот же день произошло еще два нападения в городе Шали, где вооруженные ножами преступники напали на отдел полиции, а также в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Там смертник совершил самоподрыв, в результате которого никто не пострадал, а сам террорист остался жив.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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