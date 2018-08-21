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21.08.2018 14:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чечне разработают программы защиты детей от вербовки боевиков

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике в скором времени появятся специальные программы, которые помогут уберечь детей от вербовки в террористические группировки. Об этом во вторник заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Мы будем работать в направлении самых маленьких, потому что тенденция, пусть она пока и единичная, показывает, что терроризм "молодеет": теперь уже и подростки, и дети, - отметил глава миннаца.

Он отметил, что будет выпущено больше учебно-методических пособий и специальной литературы на чеченском и русском языке. Это, по мнению руководителя ведомства, должно снизить негативное влияние преступников на детей.

Напомним, в понедельник группа подростков организовала несколько нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе республики. Самому старшему из нападавших было 17 лет, а младшему всего 11 лет. Из пятерых нападавших остался в живых только один. Он устроил самоподрыв возле полицейских, но остался жив. Остальные участники нападения были ликвидированы.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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