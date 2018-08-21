В Чечне в больнице скончался участник нападения на полицейских

Один из участников нападения на сотрудников полиции в Чечне скончался в больнице от полученных ран.

Речь идет о подорвавшем себя возле полицейских несовершеннолетнем террористе. Это произошло в понедельник примерно в 10 часов утра в селении Мескер-Юрт Шалинского района республики. Раненых среди мирного населения и правоохранителей не оказалось.

- Он скончался. Сильные ранения были несовместимы с жизнью. В том числе черепная травма, - заявил источник заявил источник в правоохранительных структурах, на которого ссылается ТАСС.

Напомним, кроме этого нападения было совершенно еще два в Шали и Грозном. Организаторы преступлений были несовершеннолетними. Их личности установлены. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье.