СК начал проверку после обрушения лесов в центре Петербурга

Следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения строительных лесов в центре Петербурга, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба городского СК.

По данным ведомства, в результате порыва ветра с крыши здания, расположенного по Большой Морской улице, сорвалась временная деревянная конструкция. Пострадали трое прохожих - двое мужчин и 15-летняя школьница. Они госпитализированы.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они проводят комплекс мер, в ходе которых выяснят все обстоятельства ЧП.

Как ранее писала "РГ", строительные леса рухнули сегодня в районе Дворцовой площади. По данным МЧС, из-за сильного порыва ветра произошло обрушение деревянных настилов на площади 40 квадратных метров. Конструкция упала на троих прохожих.

В результате ЧП двое мужчин 1951 и 1981 годов рождения получили травмы средней степени тяжести. Состояние третьей пострадавшей - несовершеннолетней девушки - оценивается как тяжелое.