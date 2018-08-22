"Боялись, что не успеем": Пассажир рассказал о посадке горящего самолета

Пассажир злополучного рейса "Уфа-Сочи" Дмитрий Антонов рассказал, что чувствовали люди, когда увидели в иллюминатор, как горит один из двигателей самолета.

- Реально было очень страшно. Мы сомневались, что сможем приземлиться до того, как вспыхнет весь самолет. При этом никакой паники не было, люди вели себя сдержанно. Половина пассажиров после такого отказались лететь дальше. Кто-то, наверное, даже вообще теперь летать не будет. Сегодня у нас всех появился еще один день рождения, - рассказал Дмитрий Антонов.

Напомним, сегодня утром после взлета у самолета Ту-204, следовавшего по маршруту "Уфа-Сочи", на высоте 200 метров загорелся двигатель. В 5.06 часов по местному времени авиалайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки. В 5.22 был дан отбой тревоге. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники Уфимской транспортной прокуратуры, причины инцидента выясняются.

Между тем



В авиационных кругах уже отреагировали на происходящее. В соцсетях появилось видеообращение пилота другой авиакомпании Евгения Молькова. Он попросил не делать поспешных выводов о случившемся.

- Точную причину установит межгосударственный авиационный комитет по итогам тщательного расследования, и эта информация будет доступна для нас как в интернете, так и на других ресурсов. Сейчас только можно сказать, что все службы, включая бортпроводников, пилотов, наземные службы, пожарные и спасатели отработали очень четко и слаженно. Нет пострадавших, это самое главное, - отметил Мольков.

