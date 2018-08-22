Часть пассажиров из загоревшегося в Уфе самолета отказались от полета

Некоторые пассажиры из загоревшегося самолета, следовавшего по маршруту "Уфа-Сочи", отказались лететь другим рейсом. Не помогла в данном случае и работа психологов.

- Сколько именно человек отказались лететь, мы сможем сказать после того, как закончится регистрация. Конечно, люди получили нервное потрясение и не все готовы сейчас снова подняться на борт, - рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

В пресс-службе уфимского аэропорта отметили, что примерно четверть пассажиров отказалась от полета. Те, кто согласился продолжить путешествие, уже летят по направлению к Сочи.

Напомним, сегодня в 5.06 утра у воздушного судна авиакомпании Red Wings на высоте 200 метров загорелся левый двигатель. Командир судна принял решение об экстренном возвращении в Уфу. На борту самолета находилось 202 пассажира, в том числе 42 несовершеннолетних.

Уфимская транспортная прокуратура с утра проводит проверку по факту ЧП, а также по соблюдению прав пассажиров. Результаты будут озвучены позже.