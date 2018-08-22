Росавиация подключилась к расследованию ЧП с самолетом "Уфа-Сочи"

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента с самолетом Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавшем по маршруту "Уфа-Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства.

- По данным перевозчика, в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе произошел помпаж левого двигателя. Диспетчер аэродрома, увидев это, проинформировал экипаж. При этом, по данным Red Wings, в кабине пилотов сигнализация о пожаре и система автоматического пожаротушения не сработали. Экипаж самолета предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности: включил в ручном режиме систему пожаротушения и через несколько минут произвел посадку в аэропорту вылета. Для расследования всех обстоятельств и причин произошедшего события создана комиссия, - говорится в сообщении агентства.

В авиакомпании добавили, что их сотрудники тоже включены в комиссию.

Напомним, сегодня утром после взлета у самолета Ту-204, следовавшего по маршруту "Уфа-Сочи", на высоте 200 метров загорелся двигатель. В 5.06 часов по местному времени авиалайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 5.22 был дан отбой тревоге. Пострадавших нет.