В Кемерове экс-главу компании-владельца "Зимней вишни" оставили в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова оставил в СИЗО экс-генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову. Комбинат являлся собственником сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня".

- Срок ареста ей продлили на три месяца - до 24 ноября, - сообщили "РГ" в Центральном районном суде.

Юлия Богданова была задержана спустя несколько дней после трагедии. Ей предъявили обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации здании, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи утверждали, что Богдановой было известно о недостатках противопожарной системы здания. Однако несмотря на это она не принимала никаких мер, чтобы их устранить. Напротив, заключала новые договоры об аренде торговых площадей.

В августе ей предъявили окончательное обвинение по двум статьям УК: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть людей. В результате трагедии погибли 60 человек.

Накануне Центральный районный суд Кемерова также продлил сроки ареста до 24 ноября охраннику сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Сергею Антюшину и техническому директору "Кемеровского кондитерского комбината" Георгию Соболеву.